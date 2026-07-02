Identifican a hombre hallado envuelto en cobijas en La Costerita, Culiacán; tenía ficha de búsqueda

CULIACÁN. _ Fue identificado como Jesús Antonio “E”, de 28 años de edad, el hombre localizado sin vida la mañana de este jueves a un costado de la autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información recabada, la víctima contaba con ficha de búsqueda tras haber sido privada de la libertad el pasado 30 de junio en la colonia Ejidal, del municipio de Navolato. Fue visto por última vez alrededor de las 18:40 horas de ese día.

El cuerpo fue localizado cerca del puente que conecta la sindicatura de Aguaruto con el ejido San Manuel, envuelto en cobijas sujetas con cinta adhesiva en el torso, además de presentar las piernas atadas a un cerco perimetral de parcelas agrícolas pertenecientes al Campo Batán.