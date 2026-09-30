Identifican a hombre hallado sin vida dentro de una casa en Rincón del Parque, Culiacán

CULIACÁN. _ Como Gerardo “N”, de 35 años, fue identificado el hombre localizado sin vida al interior de su domicilio en el fraccionamiento Rincón del Parque, al sur poniente de Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas del martes 29 de septiembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Pablo Macías Valenzuela, entre Sebastián Allende y la avenida José Natividad Macías.

Tras recibir el reporte, autoridades acudieron al lugar y confirmaron que el hombre se encontraba sin vida. De acuerdo con la información proporcionada, presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo.