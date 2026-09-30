Seguridad
|
Víctima identificada

Identifican a hombre hallado sin vida dentro de una casa en Rincón del Parque, Culiacán

Gerardo “N”, de 35 años fue identificado por sus familiares tras ser hallado sin vida al interior de un domicilio la mañana del martes 29 de septiembre
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
30/09/2026 13:07
30/09/2026 13:07

CULIACÁN. _ Como Gerardo “N”, de 35 años, fue identificado el hombre localizado sin vida al interior de su domicilio en el fraccionamiento Rincón del Parque, al sur poniente de Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas del martes 29 de septiembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Pablo Macías Valenzuela, entre Sebastián Allende y la avenida José Natividad Macías.

Tras recibir el reporte, autoridades acudieron al lugar y confirmaron que el hombre se encontraba sin vida. De acuerdo con la información proporcionada, presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo.

Familiares de la víctima acudieron posteriormente a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde realizaron el reconocimiento del cuerpo y los trámites correspondientes para su entrega.

#Violencia
#Culiacán
#Sinaloa
#Víctimas identificadas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube