Identifican a hombre hallado sin vida dentro del río en San Pedro, Navolato

Fue identificado como Isidro “N’, de 41 años de edad, el hombre hallado sin vida durante la mañana de este domingo dentro del Río Culiacán, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

El ahora occiso era oriundo de ese mismo municipio, y el avistamiento de su cadáver fue reportado desde la tarde del pasado sábado, en el transcurso de la tarde.

Fue hasta las 8:30 horas de este 9 de agosto que bomberos lograron rescatar su cuerpo de entre las aguas del afluente, luego de que suspendieron la búsqueda el día anterior, debido al anochecer.

El fallecido pudo ser reconocido por autoridades debido a que llevaba consigo identificaciones y tarjetas bancarias.

Su cadáver permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde las instituciones encargadas terminarán de realizar la necropsia de Ley, antes de que sea reclamado por sus familiares.