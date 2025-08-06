Identifican a hombre hallado sin vida en La Campana; era originario de Badiraguato

CULIACÁN. _ El hombre localizado sin vida la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad de La Campana fue identificado por sus familiares como Adrián “N”, de 50 años y originario del municipio de Badiraguato.

El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 de la mañana, a un costado de la carretera México 15, en el carril de sur a norte, frente a un expendio. Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras descubrir el cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba huellas de tortura y múltiples impactos de arma de fuego. El cuerpo se encontraba envuelto en plásticos transparentes y negros.

Personal forense acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio.