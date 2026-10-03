Identifican a hombre hallado sin vida en La Costerita; un hijo fue hallado muerto en el Penal y otro sigue desaparecido

Las autoridades identificaron formalmente el cuerpo de Lucas Abel “N”, de 43 años, quien fue encontrado sin vida y con evidentes marcas de violencia durante la noche del pasado viernes sobre el acotamiento del libramiento La Costerita, a la altura del ejido El Ranchito.

De acuerdo con los reportes oficiales, el occiso había sido privado de la libertad el pasado 30 de septiembre en compañía de su hijo Sergio Yahir “N”, de 16 años de edad, de quien hasta el momento se desconoce el paradero y continúa la búsqueda para su localización.

Relacionado con este caso, se confirmó que un segundo hijo de la víctima, identificado como Abel Alexander “N”, de 20 años de edad, fue localizado sin vida en el interior del Centro Penitenciario de Culiacán.

Elementos de seguridad y personal pericial llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer la relación entre estos hechos y dar con los responsables.