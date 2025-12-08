Identifican a hombre localizado dentro de una hielera en la carretera Culiacán–Imala

Los restos humanos localizados dentro de una hielera sobre la carretera Culiacán–Imala fueron identificados como Jesús Ángel, un joven de 28 años de edad, originario de la colonia La Esperanza, en Culiacán.

De acuerdo con información confirmada por autoridades, Jesús Ángel tenía una ficha de búsqueda activa luego de que su desaparición fuera reportada el pasado 7 de diciembre en la localidad de Arroyo del Toro.