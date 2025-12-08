Identifican a hombre localizado dentro de una hielera en la carretera Culiacán–Imala

Los restos humanos localizados dentro de una hielera sobre la carretera Culiacán–Imala fueron identificados como Jesús Ángel, un joven de 28 años de edad, originario de la colonia La Esperanza, en Culiacán.
De acuerdo con información confirmada por autoridades, Jesús Ángel tenía una ficha de búsqueda activa luego de que su desaparición fuera reportada el pasado 7 de diciembre en la localidad de Arroyo del Toro.
El hallazgo se registró frente al residencial Maralago, donde junto a la hielera fue dejado un mensaje atribuido a un grupo delictivo.
La hielera, junto con los restos humanos y el mensaje encontrado, fue asegurada y trasladada ante el Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias para esclarecer este hecho.