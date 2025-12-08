Seguridad
Identifican a hombre localizado dentro de una hielera en la carretera Culiacán–Imala

Jesús Ángel, de 28 años y vecino de la colonia La Esperanza, tenía una ficha de búsqueda activa luego de ser visto por última vez el pasado 7 de diciembre en la localidad de Arroyo del Toro
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/12/2025 15:27
08/12/2025 15:27

Los restos humanos localizados dentro de una hielera sobre la carretera Culiacán–Imala fueron identificados como Jesús Ángel, un joven de 28 años de edad, originario de la colonia La Esperanza, en Culiacán.

De acuerdo con información confirmada por autoridades, Jesús Ángel tenía una ficha de búsqueda activa luego de que su desaparición fuera reportada el pasado 7 de diciembre en la localidad de Arroyo del Toro.

El hallazgo se registró frente al residencial Maralago, donde junto a la hielera fue dejado un mensaje atribuido a un grupo delictivo.

La hielera, junto con los restos humanos y el mensaje encontrado, fue asegurada y trasladada ante el Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias para esclarecer este hecho.

