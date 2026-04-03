Identifican a hombre localizado sin vida en Aguaruto Culiacán este Viernes Santo

CULIACÁN. _ Como Carlos Uriel “N”, de 32 años de edad y vecino de San Pedro, Navolato, fue identificado el hombre localizado sin vida durante la mañana de este Viernes Santo en las inmediaciones de la sindicatura de Aguaruto.
El hallazgo se registró a un costado de tierras de cultivo, en la zona conocida como ‘Las Cribas’, sobre la calle Séptima. La intervención de las autoridades se dio tras un reporte ciudadano al número de emergencias que alertaba sobre una persona tirada en el sector.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que se trataba de un hombre que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo se encontraba con las manos y los pies atados.
Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes en el predio agrícola para el levantamiento de evidencias. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y la posterior entrega a sus familiares.