Identifican a hombre localizado sin vida en Aguaruto Culiacán este Viernes Santo

CULIACÁN. _ Como Carlos Uriel “N”, de 32 años de edad y vecino de San Pedro, Navolato, fue identificado el hombre localizado sin vida durante la mañana de este Viernes Santo en las inmediaciones de la sindicatura de Aguaruto.

El hallazgo se registró a un costado de tierras de cultivo, en la zona conocida como ‘Las Cribas’, sobre la calle Séptima. La intervención de las autoridades se dio tras un reporte ciudadano al número de emergencias que alertaba sobre una persona tirada en el sector.