Identifican a hombre localizado sin vida en Canal 7 de Aguaruto Culiacán

CULIACÁN. _ Luego de permanecer en calidad de no localizado desde la tarde del domingo, el hombre encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones del Canal 7 fue identificado como Gerardo, de 30 años de edad.

La víctima, quien residía en la sindicatura de Aguaruto, municipio de Culiacán, presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo y el cráneo.

El hallazgo del cuerpo se registró en las primeras horas de este lunes a un costado de la obra hidráulica mencionada, en la zona periférica de la capital sinaloense.