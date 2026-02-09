Identifican a hombre localizado sin vida en la carretera Culiacán–Eldorado; era vecino de Las Quintas

CULIACÁN. _ Como Sergio Rodolfo, de 41 años de edad, fue identificado el hombre localizado sin vida en el interior de un vehículo abandonado sobre el acotamiento de la carretera Culiacán–Eldorado, a la altura de la Facultad de Agronomía de la UAS.

La víctima, con domicilio en el sector Las Quintas, en Culiacán, fue identificada por sus familiares ante las autoridades correspondientes.