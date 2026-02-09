Seguridad

Identifican a hombre localizado sin vida en la carretera Culiacán–Eldorado; era vecino de Las Quintas

Sergio Rodolfo, de 41 años, fue reconocido por familiares tras ser localizado en una camioneta abandonada frente a la Facultad de Agronomía de la UAS
Noroeste Redacción
09/02/2026 13:56
CULIACÁN. _ Como Sergio Rodolfo, de 41 años de edad, fue identificado el hombre localizado sin vida en el interior de un vehículo abandonado sobre el acotamiento de la carretera Culiacán–Eldorado, a la altura de la Facultad de Agronomía de la UAS.

La víctima, con domicilio en el sector Las Quintas, en Culiacán, fue identificada por sus familiares ante las autoridades correspondientes.

El hallazgo ocurrió minutos antes de la medianoche, en el área de carga de una camioneta Ford Bronco gris. Tras el reporte, autoridades acudieron al sitio, realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde fue identificado oficialmente.

