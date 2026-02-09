Identifican a hombre localizado sin vida en la carretera Culiacán–Eldorado; era vecino de Las Quintas

CULIACÁN. _ Como Sergio Rodolfo, de 41 años de edad, fue identificado el hombre localizado sin vida en el interior de un vehículo abandonado sobre el acotamiento de la carretera Culiacán–Eldorado, a la altura de la Facultad de Agronomía de la UAS.
La víctima, con domicilio en el sector Las Quintas, en Culiacán, fue identificada por sus familiares ante las autoridades correspondientes.
El hallazgo ocurrió minutos antes de la medianoche, en el área de carga de una camioneta Ford Bronco gris. Tras el reporte, autoridades acudieron al sitio, realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde fue identificado oficialmente.