Identifican a hombre localizado sin vida en predio agrícola de Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO- _ Como Edgardo “N”, de 29 años, fue identificado el hombre localizado sin vida la mañana del miércoles 11 de noviembre en un predio agrícola de la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

La identificación fue realizada por sus familiares, quienes informaron a las autoridades que el joven tenía su domicilio en la colonia Tierra y Libertad, en la misma sindicatura.

El cuerpo presentaba heridas producidas por arma de fuego y huellas de violencia. Fue localizado sobre un camino de terracería cercano a la carretera conocida como La 20, entre las calles Convención de Aguascalientes y Justo Sierra, en una zona rodeada de parcelas y un dren agrícola.