Identifican a hombres asesinados en plaza del Tres Ríos este domingo, en Culiacán

Fueron reconocidos por autoridades los tres hombres que perdieron la vida durante la madrugada de este domingo tras distintos hechos violentos, en una plaza comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

En el primer evento de alto impacto, un automovilista llamado José Guadalupe “N” fue perseguido y asesinado a tiros cuando transitaba a bordo de un automóvil Volkswagen blanco

Este hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 horas, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, y el vehículo terminó varado sobre la banqueta frente a la plaza.

Además, como consecuencia del atentado, una mujer que estaba en otro automóvil cerca del estacionamiento subterráneo, resultó herida de bala como víctima colateral.

Mientras las autoridades ministeriales realizaban las diligencias de este caso y personal de Ejército Mexicano custodiaba la zona, fueron asesinados a balazos otros dos hombres adentro de la plaza.

Los occisos fueron Juan Carlos “N”, de 26 años de edad y vecino de la colonia Horizontes; y Vidal Alberto “N”, de 42 años de edad, y habitante del fraccionamiento Villas Manantial, en el sector Aeropuerto.

El doble homicidio cometido al interior del centro comercial se dio cerca de las 3:30 horas, cerca del acceso que tiene este inmueble por el Parque Las Riberas.