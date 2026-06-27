Identifican a hombres asesinados en una cantina y un minisúper de Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades dieron a conocer la identidad de dos hombres que fueron asesinados a balazos la noche del sábado 27 de junio en hechos distintos registrados en Culiacán.
La primera víctima fue identificada como Benjamín Enrique, de 47 años de edad, quien fue atacado mientras convivía al interior de una cantina ubicada sobre la calle Riva Palacio, entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Francisco Villa, en la colonia Centro.
De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron en el establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Horas más tarde, en un hecho distinto, fue asesinado Carlos Roberto, también de 47 años, cuando atendía su minisúper ubicado en el cruce de los bulevares Valle Alto y Álvaro Portillo, en el fraccionamiento Valle Alto.
Según la información recabada, sujetos armados ingresaron al negocio y abrieron fuego contra el comerciante antes de escapar. Socorristas intentaron brindarle atención médica; sin embargo, la víctima falleció en el lugar.
En ambos casos, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad acordonaron las escenas, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar las carpetas de investigación y dar seguimiento a ambos homicidios.