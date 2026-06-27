Identifican a hombres asesinados en una cantina y un minisúper de Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades dieron a conocer la identidad de dos hombres que fueron asesinados a balazos la noche del sábado 27 de junio en hechos distintos registrados en Culiacán.

La primera víctima fue identificada como Benjamín Enrique, de 47 años de edad, quien fue atacado mientras convivía al interior de una cantina ubicada sobre la calle Riva Palacio, entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Francisco Villa, en la colonia Centro.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron en el establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.