Identifican a hombres asesinados en vivienda del Fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Fueron identificados como José Rey, de 42 años, y Julio César, de 50, los dos hombres asesinados a balazos durante la mañana de este martes 19 de mayo en una vivienda del Fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán.

De acuerdo con la información recabada, José Rey tenía domicilio en la Colonia La Era de Ixtapaluca, municipio de Iztapalapa, mientras que Julio César vivía en la Colonia Culturas de México, en el municipio de Chalco, ambos en el Estado de México.

El ataque ocurrió alrededor de las 06:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Monte Sinaí y Monte Hebrón.