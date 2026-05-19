Identifican a hombres asesinados en vivienda del Fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Fueron identificados como José Rey, de 42 años, y Julio César, de 50, los dos hombres asesinados a balazos durante la mañana de este martes 19 de mayo en una vivienda del Fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán.
De acuerdo con la información recabada, José Rey tenía domicilio en la Colonia La Era de Ixtapaluca, municipio de Iztapalapa, mientras que Julio César vivía en la Colonia Culturas de México, en el municipio de Chalco, ambos en el Estado de México.
El ataque ocurrió alrededor de las 06:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Monte Sinaí y Monte Hebrón.
Según los primeros reportes, civiles armados arribaron al inmueble y dispararon contra las víctimas.
Uno de los hombres quedó tendido sobre la banqueta frente a la entrada de la vivienda, mientras que el segundo fue localizado sin vida dentro del domicilio.
En la escena quedaron casquillos percutidos y otros indicios balísticos, por lo que elementos del Ejército Mexicano acordonaron la zona y posteriormente arribaron policías estatales y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apoyar con labores de resguardo.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.