Identifican a hombres asesinados frente al estadio de béisbol en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán

CULIACÁN. _ Como Mario “N”, de 22 años de edad, e Iván Marlon “N”, de 45, fueron identificados los dos hombres asesinados durante un ataque armado registrado la noche del miércoles 20 de mayo frente al estadio de béisbol de Culiacán, en la colonia Miguel Alemán.
Como se informó previamente, el atentado ocurrió alrededor de las 21:15 horas sobre la calle Constitución, en el cruce con Jesús Andrade.
De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas viajaban a bordo de un automóvil Nissan Versa color gris cuando fueron interceptadas por civiles armados que les dispararon en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, el conductor intentó escapar dando reversa; sin embargo, la unidad quedó varada a pocos metros del semáforo.
Uno de los hombres quedó sin vida en el interior del vehículo, mientras que la otra víctima terminó tendida boca abajo sobre la vía pública con heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio tras el reporte de detonaciones y confirmaron el doble homicidio, además de asegurar la zona para preservar la escena.