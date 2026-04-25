Identifican a hombres hallados asesinados en el Basurón Municipal de Culiacán

La primera de las víctimas identificada era José Ramón “N”, de 25 años, oriundo de la comunidad Alcoyonqui, al oriente de la capital sinaloense.

Fueron reconocidos ante las autoridades los dos hombres hallados asesinados el pasado 19 de abril dentro del Basurón Municipal de Culiacán.

El segundo occiso respondía al nombre de José Ernesto “N”, tenía 45 años y era procedente del Estado de Sonora.

Ambos fueron localizados en una zona enmontada situada a pocos metros de la entrada principal del basurón, tras una incursión del colectivo Sabuesos Guerreras dentro del relleno sanitario.

Los dos presentaban heridas provocadas por arma blanca, aparentemente machete, se encontraban recostados en un terreno cercano a un pequeño domicilio, y tenían las manos atadas hacia la espalda.