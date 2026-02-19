Identifican a hombres hallados asesinados en sector Humaya y Chapultepec, en Culiacán

Familiares identificaron ante las autoridades a los hombres encontrados sin vida y con indicios de violencia durante este jueves en los sectores Humaya y Chapultepec, en Culiacán.

El primer caso, en Chapultepec, correspondió al hallazgo de José Antonio “N”, de 26 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda tras ser reportado como desaparecido apenas el miércoles 18 de febrero.

El joven había sido visto por última vez en la colonia Lombardo Toledano, y fue encontrado sin vida en la esquina de las calles Batalla de Churubusco y El Roble, del sector antes mencionado.