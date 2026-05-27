Identifican a hombres hallados sin vida en canchas de Tepuche, Culiacán

CULIACÁN._ Las dos personas asesinadas, cuyos cuerpos fueron abandonados el martes en unas canchas deportivas de la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, ya fueron legalmente identificadas.

Se trata de Jesús Emilio “N”, oriundo de Higueras de Zaragoza, Ahome; y Graciano “N”, de 20 años de edad, proveniente de Villa Ángel Flores o “La Palma”, Navolato.

En ambos casos, los responsables pusieron sombreros sobre sus cadáveres, y en medio de ellos una cartulina blanca que tenía escrito un mensaje firmado presuntamente por un grupo delictivo.

Las víctimas fueron encontrados el 26 de mayo junto a las canchas deportivas que están por la avenida principal de la comunidad.

Las autoridades mantienen bajo custodia sus restos, a la espera de que familiares acudan al Servicio Médico Forense a reclamarlos.