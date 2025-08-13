$!Identifican a implicados en operativo que dejó un joven abatido en Lomas de la Rodriguera

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la identidad de cinco de las seis personas detenidas el martes por la tarde, tras un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de la capital sinaloense.

El operativo, coordinado por el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, se desplegó el 12 de agosto luego de que un hombre armado intentara ingresar a un domicilio en la zona. Al detectar la presencia de agentes que realizaban patrullajes, el individuo abrió fuego, lo que desató un enfrentamiento.