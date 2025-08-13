$!Identifican a implicados en operativo que dejó un joven abatido en Lomas de la Rodriguera

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la identidad de cinco de las seis personas detenidas el martes por la tarde, tras un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de la capital sinaloense.
El operativo, coordinado por el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, se desplegó el 12 de agosto luego de que un hombre armado intentara ingresar a un domicilio en la zona. Al detectar la presencia de agentes que realizaban patrullajes, el individuo abrió fuego, lo que desató un enfrentamiento.
Durante el intercambio de disparos, un agente estatal, identificado como Aurelio “N”, resultó herido; su estado de salud se reporta estable. En la acción también fue abatido un menor de edad, Juan Jahir “N”, de 17 años.
Dentro del inmueble fueron detenidas seis personas: Jorge Humberto “N”, de 31 años; Jesús Alberto “N”, de 27; Carlos Paul “N”, de 25; Carlos Manuel “N”, de 24; María José “N”, de 26, y Andrea “N”, de 31 años. Aún no se ha difundido la imagen de una de las personas aseguradas.
En el lugar del operativo se aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, cargadores, municiones y dos vehículos. Las diligencias continúan a cargo de peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes se encargarán de procesar el lugar y retirar lo decomisado.