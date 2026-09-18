Identifican a Jesús Gilberto, pasajero asesinado a balazos en un taxi de plataforma en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue asesinado a balazos la mañana de este viernes cuando viajaba como pasajero en un taxi de plataforma digital, en la colonia Fovissste Humaya, al norte de Culiacán, fue identificado como Jesús Gilberto “N”, de 34 años de edad.

De acuerdo con la información obtenida, la víctima tenía su domicilio en la colonia Lomas de Guadalupe y se trasladaba como pasajero en el asiento trasero de un vehículo Renault blanco, de modelo reciente, utilizado como taxi de aplicación.