Identifican a Jesús Gilberto, pasajero asesinado a balazos en un taxi de plataforma en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue asesinado a balazos la mañana de este viernes cuando viajaba como pasajero en un taxi de plataforma digital, en la colonia Fovissste Humaya, al norte de Culiacán, fue identificado como Jesús Gilberto “N”, de 34 años de edad.
De acuerdo con la información obtenida, la víctima tenía su domicilio en la colonia Lomas de Guadalupe y se trasladaba como pasajero en el asiento trasero de un vehículo Renault blanco, de modelo reciente, utilizado como taxi de aplicación.
Durante el trayecto, un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta se aproximó al vehículo y disparó directamente contra Jesús Gilberto.
El conductor del taxi de plataforma resultó ileso y detuvo la marcha en las inmediaciones de una escuela primaria, luego del ataque.
En el lugar fueron localizados varios casquillos de arma de fuego, mientras que el vehículo presentó impactos de bala en los cristales y en diferentes partes de la carrocería.
Tras el ataque, el cuerpo de Jesús Gilberto fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde posteriormente fue identificado por sus familiares.