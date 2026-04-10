Identifican a jornalero herido de bala en campo agrícola de Aguaruto

CULIACÁN._ Como Jonathan “N”, de 21 años de edad, fue identificada la persona que resultó herida de bala la tarde de este viernes dentro de un campo agrícola en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

La víctima, de oficio jornalero, presentó un impacto de proyectil de arma de fuego en la zona del tórax, por lo que su estado de salud se considera delicado.