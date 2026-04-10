Identifican a jornalero herido de bala en campo agrícola de Aguaruto

CULIACÁN._ Como Jonathan “N”, de 21 años de edad, fue identificada la persona que resultó herida de bala la tarde de este viernes dentro de un campo agrícola en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
La víctima, de oficio jornalero, presentó un impacto de proyectil de arma de fuego en la zona del tórax, por lo que su estado de salud se considera delicado.
El joven fue trasladado a recibir atención médica desde una agrícola localizada en el cruce del Canal 7 y Canal de Suez, en Campo Batán, perteneciente a Aguaruto.
En el lugar se registró presencia de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y de la Municipal de Culiacán, que con una patrulla de cada corporación escoltaron al herido, quien fue atendido por el grupo Rescate Aguaruto Voluntarios.
No obstante, en el sitio las autoridades no brindaron detalles respecto a cómo terminó herido el joven, ni datos sobre los presuntos responsables.