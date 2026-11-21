José Guadalupe Luna Castillo, Abraham López Aparicio y Luis Eduardo Méndez Peña son tres de los cuatro militares que murieron durante el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave.

Sus nombres fueron difundidos mediante publicaciones de familiares, amigos y compañeros de armas, quienes compartieron fotografías y mensajes de despedida tras los enfrentamientos del viernes 20 de noviembre.

José Guadalupe Luna Castillo, conocido como “Lupito”, era originario de Juan José Ríos, Sinaloa. Su fotografía comenzó a circular acompañada de muestras de solidaridad hacia sus familiares.

Abraham López Aparicio tenía el grado de sargento primero y se desempeñaba como conductor del Ejército Mexicano. Su fallecimiento fue recordado mediante una esquela en la que se destacó que murió en cumplimiento de su deber.

Por su parte, Luis Eduardo Méndez Peña tenía 24 años y era originario de Jalcomulco, Veracruz. Ingresó a las filas del Ejército Mexicano en septiembre de 2022 y sus familiares recibieron la noticia de su fallecimiento durante la mañana del sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuatro elementos pertenecían a unidades regulares de infantería y se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave cuando fueron atacados por integrantes del grupo criminal que intentaban impedir la captura de su líder.

La operación concluyó con la detención de “El Chapo Isidro” y otros siete presuntos integrantes de su organización. Durante los enfrentamientos también murieron siete presuntos agresores.

Tras los hechos, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, expresó sus condolencias por la muerte de los militares y reconoció su valentía y servicio.