Identifican a joven abatido en enfrentamiento contra la Marina el jueves en Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades identificaron a un joven que fue abatido en enfrentamiento contra elementos de la Secretaría de Marina la mañana del jueves 30 de octubre en el fraccionamiento San Luis, en el sector Aeropuerto de Culiacán.

Se trata de Salvador Alexander “N”, quien tenía 25 años de edad y quedó recostado sin vida en la vía pública cuando presuntamente intentaba huir de la autoridad.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde las autoridades dieron a conocer su identidad tras aplicar la autopsia que marca la ley.

En el hecho resultó herido otro joven identificado como José Raúl “N”, de 24 años, quien fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica.

El intercambio de disparos ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este jueves sobre las calles Manantial de la Ciénega y Tenochtitlán.

De acuerdo con información, elementos de la Marina realizaban labores de seguridad en el fraccionamiento San Luis cuando detectaron dos vehículos con personas armadas.

Al darles seguimiento, los tripulantes agredieron al personal naval, lo que dejó un saldo de una persona abatida y otra herida, mientras varios más lograron huir a pie.

Además, en la zona se aseguraron armas de fuego y dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos con ponchallantas en su interior.

Ambas unidades de modelo reciente fueron aseguradas con múltiples impactos de bala. Uno de ellos es un automóvil KIA que presentaba varios orificios en la carrocería y en cuyo interior se localizó una caja con ponchallantas. Metros más adelante fue hallado un Honda Accord blanco, también de modelo reciente, con las puertas abiertas.