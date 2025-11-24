Identifican a joven asesinado en autolavado de la colonia Lombardo Toledano, Culiacán

Como José Antonio N., de 19 años de edad y con domicilio en la colonia Lombardo Toledano, fue identificado ante las autoridades por sus familiares el joven que fue asesinado a balazos la mañana de este lunes sobre la avenida Arnulfo Rodríguez.

La víctima fue abordada en plena vía pública por un grupo armado, que se desplazaba a bordo de un vehículo Kia, tipo sedán, de color blanco.