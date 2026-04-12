Identifican a joven asesinado en autolavado del sector Tres Ríos, en Culiacán

Como Javier Alexis, de 18 años de edad, fue identificado el trabajador de un autolavado que fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 12 de abril en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 17:10 horas en un negocio de lavado de autos ubicado sobre la calle David Alfaro Siqueiros, en la esquina con el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven se encontraba laborando en el establecimiento cuando sujetos armados arribaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Reportes indican que la víctima presentaba al menos siete heridas de bala en el cuerpo. Los casquillos quedaron percutidos en el lugar y refieren que eran de grueso calibre.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de seguridad acudieron al sitio. Personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El área del negocio fue acordonada para preservar la escena, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.