Identifican a joven asesinado en Culiacán; tenía 20 años

CULIACÁN. _ El joven que fue asesinado a balazos la tarde del martes 9 de septiembre en la colonia Guadalupe Victoria ya fue identificado formalmente por sus familiares ante el Ministerio Público. Se trata de Luis Ramón “N”, de 20 años de edad, originario del ejido Campo Argentina, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur de la capital sinaloense.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima fue atacada por sujetos armados cuando circulaba por el cruce de las calles Francisco Javier Gaxiola y Enrique Martínez Rojo. El cuerpo quedó tendido boca arriba, junto a una motocicleta, presuntamente de su propiedad.
Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia al escuchar las detonaciones. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y aseguraron la escena del crimen, mientras se daba aviso a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.
Tras el levantamiento del cuerpo por personal forense, se le practicó la necropsia de ley en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Más tarde, familiares realizaron la identificación oficial y reclamaron el cuerpo para su entrega.