Identifican a joven asesinado en Culiacán; tenía 20 años

CULIACÁN. _ El joven que fue asesinado a balazos la tarde del martes 9 de septiembre en la colonia Guadalupe Victoria ya fue identificado formalmente por sus familiares ante el Ministerio Público. Se trata de Luis Ramón “N”, de 20 años de edad, originario del ejido Campo Argentina, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur de la capital sinaloense.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima fue atacada por sujetos armados cuando circulaba por el cruce de las calles Francisco Javier Gaxiola y Enrique Martínez Rojo. El cuerpo quedó tendido boca arriba, junto a una motocicleta, presuntamente de su propiedad.