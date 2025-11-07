Identifican a joven asesinado en Las Coloradas, en Culiacán; estaba desaparecido desde junio

CULIACÁN._ La identidad del hombre que fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 7 de noviembre, en un domicilio de la colonia Las Coloradas, al suroriente de Culiacán, ya fue revelada.
Se trata de Carlos Rubén “N”, de 24 años de edad y originario de la comunidad de La Higuerita, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito.
El joven contaba con una ficha de búsqueda ya que desde el pasado 30 de junio, hace más de cuatro meses, fue reportado como desaparecido.
Familiares lo vieron por última vez en la colonia El Pípila, en Culiacán, y desde entonces su paradero era desconocido.
Su homicidio se registró este viernes sobre la calle Copey, entre Sauces y Abedules del sector mencionado, cerca de las 16:30 horas.
La víctima fue agredida al interior de un inmueble, el cual fue asegurado por personal del Ejército Mexicano.
Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia de ley para luego ser entregado a la familia con su debido proceso legal.