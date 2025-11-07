Identifican a joven asesinado en Las Coloradas, en Culiacán; estaba desaparecido desde junio

CULIACÁN._ La identidad del hombre que fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 7 de noviembre, en un domicilio de la colonia Las Coloradas, al suroriente de Culiacán, ya fue revelada.

Se trata de Carlos Rubén “N”, de 24 años de edad y originario de la comunidad de La Higuerita, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito.

El joven contaba con una ficha de búsqueda ya que desde el pasado 30 de junio, hace más de cuatro meses, fue reportado como desaparecido.