Identifican a joven asesinado hallado en patio de vivienda en Culiacán

CULIACÁN._ Bajo el nombre de Geudacio “N”, de 28 años de edad, fue identificado por las autoridades el hombre hallado sin vida la tarde de este jueves en la Colonia Progreso, en Culiacán.

De acuerdo con versiones obtenidas, se reportó un presunto ataque armado en la vía pública a las 17:30 horas por la Calle Brasiles; el Ejército Mexicano recorrió la zona y, media hora después, en el tramo entre las calles Agua Fría y Alfa, una persona advirtió sobre el homicidio.

Un hombre salió de una casa de fachada color rosa y avisó a militares de que Geudacio yacía sin vida en el patio trasero de la vivienda, por lo que se procedió al aseguramiento y procesamiento de la escena, hasta que su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para mantenerlo bajo resguardo oficial.