Identifican a joven asesinado y a herido tras ataque armado en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

Ya fueron reveladas por autoridades las identidades del joven que perdió la vida y del que resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este lunes en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.

El fallecido fue identificado como Sebastián, de 21 años de edad, mientras que la persona que resultó lesionada fue identificada como Juan Luis “H”, de 19 años.

La agresión ocurrió sobre la avenida Manuel Estrada, entre la calle Cristóbal Colón y la carretera a Sanalona, en las inmediaciones del sector conocido como El Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas circulaban a bordo de un automóvil Nissan Versa color azul metálico cuando fueron interceptadas y atacadas por sujetos armados.

Tras las detonaciones, vecinos del sector alertaron a las corporaciones de seguridad mediante llamadas al número de emergencias.

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron el vehículo con las puertas abiertas y, junto a la unidad, el cuerpo sin vida de Sebastián, quien presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana auxiliaron a Juan Luis H, quien resultó lesionado durante la agresión y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

De manera preliminar se informó que su estado de salud es delicado debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Elementos del Ejército Mexicano y de distintas corporaciones de seguridad acordonaron la escena para preservar los indicios localizados en el lugar.