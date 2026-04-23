Identifican a joven atacado a balazos en estacionamiento supermercado del sector Humaya, en Culiacán

CULIACÁN. _ Como Edinoe “C”, de 19 años de edad, fue identificado el joven que resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde de este jueves 23 de abril en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el sector Humaya, al norte de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 12:45 horas en el establecimiento localizado entre el bulevar José Limón y el bulevar República de Brasil.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en compañía de otras personas mientras comía en el área del estacionamiento, cerca de la rampa de acceso vehicular, cuando sujetos armados arribaron al sitio y lo atacaron de manera directa.