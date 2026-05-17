Identifican a joven atacado a balazos en la colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán

Como Cristian Emanuel, de 17 años de edad, fue identificado el joven que resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este domingo 17 de mayo en la colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán.

El atentado ocurrió en el cruce de las calles Venus y Galaxia, donde autoridades localizaron rastros de sangre y un cerdito de peluche color rosa junto a la escena de la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor habría sido trasladado por particulares a un hospital antes de la llegada de las autoridades, luego de haber sido atacado a balazos por al menos un civil armado.

El caso llamó la atención debido a que presenta similitudes con otro hecho violento ocurrido el pasado viernes 15 de mayo en la colonia Solidaridad, donde un adolescente identificado como Javier también fue asesinado a tiros y junto a su cuerpo fue dejado un cerdito de peluche rosa. Además, ambas víctimas tenían la misma edad: 17 años.

Tras el ataque en la Rubén Jaramillo, elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.