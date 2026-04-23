Identifican a joven atacado a balazos en supermercado del sector Humaya, en Culiacán

CULIACÁN. _ Como Edinoe “C”, de 19 años de edad, fue identificado el joven que resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde de este jueves 23 de abril en un supermercado ubicado en el sector Humaya, al norte de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 12:45 horas en el establecimiento localizado entre el bulevar José Limón y el bulevar República de Brasil.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en compañía de otras personas mientras comía en el área del estacionamiento, cerca de la rampa de acceso vehicular, cuando sujetos armados arribaron al sitio y lo atacaron de manera directa.
Tras la agresión, los responsables escaparon del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Las personas que acompañaban al joven lograron ponerse a salvo y no resultaron lesionadas.
Testigos realizaron llamadas al número de emergencias 911 al escuchar las detonaciones, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Elementos del Ejército le brindaron los primeros auxilios en el sitio y le colocaron vendajes en distintas partes del cuerpo, mientras paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo estabilizaron para posteriormente trasladarlo en ambulancia a un hospital bajo resguardo policial.
De manera preliminar, se informó que presentó al menos cuatro impactos de bala: dos en la tetilla derecha, uno cerca del hombro izquierdo y otro más en la pierna izquierda.