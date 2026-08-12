Identifican a joven baleada frente a plaza comercial de Barrancos, en Culiacán

Fue identificada como Selene Guadalupe “N”, de 22 años de edad, la mujer herida tras un ataque a balazos registrado la tarde-noche de este miércoles en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

Personal médico informó que la joven presenta tres heridas de bala: dos en el costado izquierdo del abdomen y uno más en el brazo, y su estado de salud se encuentra grave.

Ella fue baleada alrededor de las 19:15 horas de este 12 de agosto, y fue encontrada por corporaciones de seguridad y paramédicos de Cruz Roja dentro de un puesto de venta de cocos y mariscos, frente a una plaza comercial.

El hecho provocó un dispositivo de seguridad sobre la calle Jeovanny Zamudio, casi al llegar a la avenida Nakayama, en tanto la joven era estabilizada antes de ser subida a una ambulancia, que luego la llevó hacia un hospital.

Hasta el momento permanece bajo atención médica especializada, mientras que el lugar del atentado quedó a disposición de autoridades ministeriales para que desplieguen las diligencias e indaguen el origen y móvil de los hechos.