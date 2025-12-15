Seguridad
Identifican a joven de 18 años muerto a balazos y abandonado afuera de un hospital en Navolato

Ricardo Guadalupe N., de 18 años, fue hallado sin vida con disparos de arma de fuego a las afueras del Hospital Integral del municipio de Navolato. Su cuerpo fue dejado en el bulevar por sujetos desconocidos
Noroeste Redacción
15/12/2025 16:40
Como Ricardo Guadalupe “N”, de 18 años de edad, fue identificado el joven que perdió la vida tras presentar heridas de bala y cuyo cuerpo fue localizado frente al Hospital Integral del municipio de Navolato.

La identificación fue realizada por familiares, quienes informaron que el joven tenía su domicilio en el poblado de La Cofradía.

Ricardo Guadalupe fue abandonado a la entrada del hospital y, a simple vista, presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Personal médico de guardia revisó los signos vitales del joven y confirmó que ya no contaba con vida.

Tras la confirmación del deceso, se dio aviso a las autoridades. Policías investigadores y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar las diligencias de ley y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde horas después acudieron los deudos para realizar el reclamo oficial de los restos.

