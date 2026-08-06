Identifican a joven de 20 años asesinado a balazos junto al Basurón Municipal de Culiacán

Fue identificado como Bryan Gilberto “N”, de 20 años de edad, la persona hallada asesinada a balazos durante la mañana de este jueves junto al Basurón Municipal de Culiacán, al norte de la ciudad.

El joven era residente de la colonia Loma de Rodriguera, también del sector norte de la capital, y fue reportado como desaparecido por sus familiares desde la tarde del pasado miércoles.

Tras un reporte anónimo, autoridades lo localizaron sin vida, recostado de lado entre la manera, a la orilla de un camino de terracería que conduce hacia el relleno sanitario.

En el lugar de los hechos, se constató que presentaba un impacto de bala en la cabeza y otro más en el brazo, y vestía pantalón gris y playera color verde militar.

Cuerpos de seguridad se movilizaron para asegurar el perímetro y que Fiscalía General del Estado se hiciera cargo de las diligencias correspondientes, e inicie las indagatorias acerca de este homicidio.