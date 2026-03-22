$!Identifican a joven hallado sin vida en parcela de Navolato; estaba desaparecido

Se trata de Jesús Manuel, de 20 años y vecino del sector. De acuerdo con los reportes, había sido reportado como desaparecido desde el sábado 21 de marzo.

El hombre que fue localizado sin vida y con signos de violencia este domingo en una parcela agrícola de la colonia 5 de Febrero, en Navolato, ya fue identificado ante las autoridades.

El hallazgo se registró alrededor de las 07:00 horas, luego de que se alertó a la línea de emergencias sobre la presencia de una persona sin vida en una parcela ubicada por la calle José María Uribe, en el cruce con la calle Belén Torres.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena.

Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, donde se estableció que el joven presentaba signos de haber sido agredido a golpes.

Familiares reconocieron su identidad ante las autoridades.