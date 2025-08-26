Identifican a joven herido en balacera del Malecón Nuevo en Culiacán

CULIACÁN. _ Joel Isaías, de 19 años de edad, fue identificado como el joven que resultó herido durante una balacera registrada la tarde de este martes en el Malecón Nuevo, en Culiacán.

El lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital; hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 12:50 horas, tras una persecución que comenzó en la sindicatura de Tepuche y culminó sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso. En el sitio se desplegó un fuerte operativo por parte de corporaciones de seguridad, dejando como saldo al joven lesionado y una camioneta Volkswagen SUV gris, con múltiples impactos de bala, asegurada.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y trasladó el vehículo a una pensión oficial como parte de las diligencias.