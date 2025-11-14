Identifican a joven localizado sin vida bajo un puente en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN. _ Identificaron como Brandon Dayan “N”, de 19 años de edad, al hombre localizado asesinando bajo un puente desnivel por el libramiento Benito Juárez, La Costerita, en Culiacán.
El joven fue encontrado sin vida con las manos amarradas, los ojos vendados y una cartulina junto a su cuerpo, alrededor de las 21:15 horas de este 13 de noviembre.
Según informes, había sido reportado como desaparecido en el sector Los Pinos, de Culiacán, cuando trabajaba como repartidor de comida de una plataforma digital.
Su cuerpo fue localizado en el cruce de La Costerita con la avenida Benjamín Hill, al sur de Culiacán, donde personal del Servicio Médico Forense levantó el cadáver para realizar la necropsia de ley.