Identifican a joven localizado sin vida en dren de Bellavista, Culiacán

Como Fernando “M”, de 19 años de edad, fue identificada la persona que fue localizada sin vida en una zona enmontada cerca de un dren en la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.

El joven era originario de la misma comunidad donde su cuerpo fue hallado por las autoridades.

Tras las primeras indagatorias, autoridades confirmaron que el cadáver presentaba heridas por proyectil de arma de fuego.