Identifican a la segunda víctima de ataque armado en taquería en Culiacán

Fue identificada como José Enrique “N”, de 30 años de edad, la segunda víctima fatal de un ataque armado en una taquería de la colonia Guadalupe este martes, en Culiacán.
Junto con él, fue privado de la vida Jaziel “N”, de 43 años de edad y vecino de la colonia Díaz Ordaz de Culiacán, derivado de una agresión a tiros que culminó en los baños del establecimiento ubicado sobre la calle Río Mocorito.
Hasta ahora no se ha establecido por autoridades si ambos sujetos se encontraban como comensales en la taquería, o si se trató de una persecución.
Los cuerpos de ambos fueron trasladados por el Servicio Médico Forense, para llevar las diligencias correspondientes y la entrega a sus familiares.