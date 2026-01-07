Identifican a la segunda víctima de ataque armado en taquería en Culiacán

Fue identificada como José Enrique “N”, de 30 años de edad, la segunda víctima fatal de un ataque armado en una taquería de la colonia Guadalupe este martes, en Culiacán.

Junto con él, fue privado de la vida Jaziel “N”, de 43 años de edad y vecino de la colonia Díaz Ordaz de Culiacán, derivado de una agresión a tiros que culminó en los baños del establecimiento ubicado sobre la calle Río Mocorito.