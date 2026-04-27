Identifican a las cuatro mujeres asesinadas en el Mercadito de Culiacán; hay una madre y su hija

Ya fueron identificadas por sus familiares las cuatro mujeres que perdieron la vida durante el ataque armado registrado la tarde-noche de este lunes 27 de abril en la zona del Mercadito, en la zona Centro de Culiacán.

De acuerdo con información recabada en el lugar, dos de las víctimas fueron localizadas al interior de una camioneta Ford Ranger color blanco y respondían a los nombres de Karely “N”, de 41 años de edad, e Itzel “N”, de 22 años, quienes eran madre e hija.

Las otras dos fallecidas quedaron tendidas sobre la vía pública, en el exterior del establecimiento donde ocurrió la agresión, y fueron identificadas como Sara Elizabeth “N”, de 30 años, y Teresa “N”, de 35 años.

El multihomicidio fue reportado alrededor de las 19:30 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas Jorge Granados Aguilar e Ignacio Aldama.

Según los primeros informes, las cuatro mujeres se encontraban en el sitio, cerca de un negocio de joyería, cuando civiles armados llegaron y dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Tras las llamadas al número de emergencias, corporaciones de seguridad acudieron al lugar junto con paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que las cuatro víctimas ya no presentaban signos vitales.