Identifican a las cuatro víctimas halladas asesinadas en caminos de Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades confirmaron la identidad de las cuatro personas que fueron localizadas asesinadas en distintos caminos de la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, entre el domingo 28 y el lunes 29 de junio.

Las primeras tres víctimas fueron encontradas la mañana del domingo debajo de un árbol, sobre un camino de terracería de la comunidad de Agua Blanca. Los cuerpos presentaban heridas de bala, estaban atados de las extremidades y en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades identificaron a esas víctimas como Jesús Ricardo Rivera, de 36 años de edad; Adán S., también de 36 años, ambos con domicilio en la comunidad de Agua Blanca, así como Orlando F., de 16 años, originario de Tamazula, Durango.

Horas después, en un hecho distinto, fue localizado otro hombre sin vida sobre el camino de terracería que comunica Tepuchito con La Noria. El cuerpo también se encontraba en avanzado estado de descomposición y junto a una motocicleta.

De acuerdo con la información oficial, la cuarta víctima fue identificada como Manuel Guadalupe Z., de 37 años de edad, con domicilio en la colonia 5 de Febrero, en la ciudad de Culiacán.

En ambos casos, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los homicidios y determinar si los cuatro casos guardan alguna relación.