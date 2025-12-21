Identifican a las dos personas que fueron asesinadas a balazos a espaldas del Congreso de Sinaloa

Ya fueron dadas a conocer las identidades de las dos personas que fueron asesinadas a balazos la tarde de este domingo 21 de diciembre a espaldas del Congreso de Sinaloa, en el sector Tres Ríos de la capital sinaloense.

Se trataba de José Efraín, quien contaba con 22 años de edad y era de oficio carpintero, mientras que el otro fue identificado como Héctor Javier, de 28 años.

El hecho se reportó alrededor de las 15:40 horas, metros adelante de la privada Las Moras y del Archivo General del recinto legislativo.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban viajando en una unidad Toyota Corolla roja cuándo civiles a bordo de una unidad automotriz los detuvieron para dispararles en repetidas ocasiones con armas de fuego de grueso calibre.

Los dos hombres terminan perdiendo la vida dentro del vehículo, mismo que presentó múltiples impactos de bala en el parabrisas frontal y demás zonas de la carrocería.

Ambos cuerpos fueron llevados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.