Identifican a las víctimas del ataque armado en el Fovissste Humaya, en Culiacán

Las dos personas que fueron asesinadas a balazos en la colonia Fovissste Humaya, en Culiacán, ya fueron identificadas por sus familiares ante las autoridades.
Se trata de Pedro Ricardo, de 34 años de edad, y Cherlyn Yuquie, de aproximadamente 30 años, quienes perdieron la vida durante el ataque registrado la tarde-noche del miércoles 18 de marzo.
De acuerdo con información recabada, ambas víctimas presuntamente se dirigían a cenar cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes les dispararon hasta privarlas de la vida.
El atentado ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles Comunicaciones y Aeropuerto, donde los cuerpos fueron localizados a la orilla de la banqueta, con múltiples impactos de bala.
Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para asegurar el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y recabó evidencias en la escena.
Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevó a cabo la identificación legal por parte de sus familiares.