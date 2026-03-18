Identifican a las víctimas del ataque armado en el Fovissste Humaya, en Culiacán

Las dos personas que fueron asesinadas a balazos en la colonia Fovissste Humaya, en Culiacán, ya fueron identificadas por sus familiares ante las autoridades.

Se trata de Pedro Ricardo, de 34 años de edad, y Cherlyn Yuquie, de aproximadamente 30 años, quienes perdieron la vida durante el ataque registrado la tarde-noche del miércoles 18 de marzo.

De acuerdo con información recabada, ambas víctimas presuntamente se dirigían a cenar cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes les dispararon hasta privarlas de la vida.