Identifican a las víctimas del ataque armado en fiesta de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN._ Dan a conocer las identidades de las víctimas del ataque armado que se registró durante los últimos minutos de este sábado 8 de noviembre en una fiesta que se celebraba en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán. El saldo total resultó ser de cuatro fallecidos, además de cinco lesionados.

Entre los occisos se encuentran los hermanos Alberto y Manuel, de 28 y 32 años de edad respectivamente. También se registró la muerte de Alma, quien fue el motivo del convivio debido a la celebración de sus 55 años recién cumplidos, así como su pareja que fue reconocido como Alfredo.

Entre los heridos se registró la cifra de tres hombres y una mujer: se trata de Javier, de 48 años, Adrián de 34, Eusebio de 50 y Rosa Lorena, quien tenía 51 años.

También se dio a conocer que una niña menor de edad resultó lesionada por esquirla de bala, sin embargo su identificación no fue revelada.

Reportan que eran más de 50 personas las que se encontraban en el convivio cuando los agresores llegaron y dispararon. Los lesionados fueron trasladados a hospitales por ambulancias de la Cruz Roja y el Grupo GERUM, mientras los fallecidos fueron cubiertos con mantas azules.

El ataque armado se reportó alrededor de las 23:30 horas en la calle Carlos Chávez, entre Manuel Ávila Camacho y 15 de Septiembre. El contingente se encontraba en medio de la fiesta con el uso de equipo de música y de iluminación y mientras cerraban la calle cuando un grupo de sujetos armados arribó para abrir fuego contra ellos.

Los cuerpos de los fallecidos fueron llevados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia, mientras el personal de investigación se encargó de seguir con las indagaciones del caso.