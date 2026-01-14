Identifican a las víctimas del ataque armado en la Colonia Lomas Verdes, en Culiacán

Ya fueron reveladas las identidades de las víctimas del ataque armado que se registró durante la tarde-noche de este miércoles 14 de enero en la colonia Lomas Verdes, en el sector nororiente de Culiacán.

Los dos fallecidos fueron identificados como Alejandro “N”, de 36 años de edad, y Mauro “N”, de 46. Por su parte, el que resultó herido fue reconocido como Jesús Calendario, de 40 años.

El hecho se registró alrededor de las 18:20 horas en la calle Nezahualcóyotl, en el cruce con la calle Tamazula. Las víctimas se encontraban en las afueras de un domicilio cuando civiles armados pasaron frente a ellos para agredirlos a tiros.

Elementos de la Guardia Nacional actuaron como primeros respondientes y hallaron a los tres masculinos heridos de bala, por lo que solicitaron la intervención del equipo de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana asistieron a los lesionados, sin embargo solo se llevaron a uno de ellos hacia un hospital debido a que los otros dos ya habían fallecido en el lugar.