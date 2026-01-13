Identifican a las víctimas del ataque armado en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán

Ya fueron dadas a conocer las identidades del joven que perdió la vida y de la mujer herida tras la persecución armada reportada la tarde de este martes en la Colonia Tierra Blanca, en Culiacán.

El joven que murió dentro de su vehículo fue identificado como Fernando Adán, de 23 años, mientras que la mujer que resultó lesionada de bala fue reconocida como Rosa Guadalupe.

Según primeros reportes, ambos se encontraban viajando en un vehículo Mazda blanca por las inmediaciones de la avenida Álvaro Obregón cuando fueron atacados a balazos.

El hecho se reportó alrededor de las 16:40 horas de este 13 de enero. En la avenida ya mencionada, a la altura de la calle Abogados, las autoridades localizaron a las víctimas heridas de bala dentro del vehículo, mismo que tenía múltiples impactos en la carrocería por los disparos.

Un grupo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendió a ambos, confirmando la muerte de Fernando Adán debido a las lesiones, sin embargo a Rosa Guadalupe la trasladaron hacia un hospital pues aun contaba con signos vitales.

Cabe señalar que durante el hecho los agresores lanzaron ponchallantas, mismas que afectaron una unidad del Ejército Mexicano que pasó por el lugar. Asimismo, por la calle Amado Nervo, las autoridades aseguraron un vehículo Honda, del cual en su interior fue localizado equipo táctico, armamento y puntas de acero.