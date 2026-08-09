Identifican a las víctimas del incendio en centro de rehabilitación de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un saldo de dos personas sin vida y dos más con lesiones de gravedad fue el resultado de un incendio registrado la tarde de este domingo al interior del centro de rehabilitación “El Mesón”, ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

El siniestro, que desató una intensa movilización de los cuerpos de rescate y seguridad, tuvo lugar en las instalaciones ubicadas sobre la calle Serapio Rendón, entre las avenidas Juan Aldama y Belisario Domínguez, en la colonia Centro.

Tras sofocar las llamas y realizar las labores de inspección en el inmueble, los cuerpos de emergencia confirmaron el hallazgo de dos víctimas mortales.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades en el lugar de los hechos, las personas fallecidas y lesionadas ya fueron identificadas.

Quienes perdieron la vida fueron identificados como Sergio “N”, de 61 años de edad y José Luis “N”, de 42 años de edad.

Los lesionados de gravedad se trata Jesús “N”, de 38 años y Ángel “N”, de 50 años de edad.

Los heridos recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA), quienes debido a la gravedad de su estado fueron trasladados de urgencia a las instalaciones del Hospital General IMSS Bienestar de Los Mochis.

Peritos y elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para dar fe del deceso y ordenar el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron trasladados a una casa funeraria de la localidad para practicarles la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades mantienen acordonado el edificio para evaluar los daños estructurales y realizar los peritajes correspondientes que permitan esclarecer cómo y dónde se originó el fuego.

Aunque de manera extraoficial trascendió que al momento de la emergencia había un aproximado de 29 internos dentro de las instalaciones, Protección Civil y las autoridades competentes continúan trabajando en el censo final para confirmar el número exacto de personas evacuadas y las circunstancias precisas que derivaron en esta tragedia.