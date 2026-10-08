$!Identifican a los 9 internos muertos y 16 heridos en Penal de Mazatlán

MAZATLÁN._ El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, dio a conocer los nombres de los 9 internos muertos y de los 16 heridos a balazos este jueves tras una agresión armada dentro del Penal El Castillo, en Mazatlán.

Los internos sin vida son, sin informar los apellidos: Elías, Jesús Adrián, Eduardo, Teodoro, Anselmo, Jesús Alejandro, Ricardo Alfonso, José Alejandro y José Manuel, quienes eran reclusos del centro penitenciario.

También perdió la vida en el lugar el niño Rafael, de 2 años de edad, quien estaba de visita con sus familiares.

En la misma relación aparecen 16 personas heridas, identificadas como Francisco, Jorge Luis, Jesús Enrique, Jesús Alberto, Cristian Eduardo, Edilberto, Joaquín, Cristian Jesús, Gabriel de Monserrat, Juan Martín, Ángel, Jesús Manuel, Martín Alberto, José, Javier Antonio y Edgardo Uliseo.



Descartan que grupo armado haya entrado al penal

De acuerdo con los primeros reportes que recibió el funcionario por parte del director del penal, la agresión ocurrió entre personas privadas de la libertad, donde los disparos se escucharon inicialmente en el módulo 4 y posteriormente en el módulo 5, lo que llevó al personal de custodia a intervenir y activar una alerta roja para solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad.

“El director del penal nos informó de una agresión que hubo al interior del penal entre diferentes personas privadas de la libertad. Es negativo que haya entrado un grupo aquí al penal”, declaró Téllez López.