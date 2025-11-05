$!Identifican a los cuatro hombres detenidos tras enfrentamiento en La Brecha, Guasave

GUASAVE. _ Los cuatro hombres que fueron detenidos tras el enfrentamiento registrado el pasado lunes 3 de noviembre en la sindicatura de La Brecha, entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP), ya han sido identificados.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos son Aarón “N”, Luis N”, Luis Javier N”, y Ernesto Alonso N”, con edades que oscilan entre los 20 y 39 años. Uno de los hombres tiene su domicilio en Navolato, dos son originarios de Guasave y uno más proviene de Nogales, Sonora.