Identifican a los dos hombres abatidos tras enfrentamiento con militares en La Palma, Navolato

NAVOLATO. _ Los dos hombres que murieron durante un enfrentamiento armado con elementos del Ejército Mexicano en la sindicatura de Villa Ángel Flores, conocida como La Palma, en Navolato, fueron identificados por sus familiares la mañana de este martes 20 de octubre.

Las víctimas fueron identificadas como Marcelino “N”, originario del municipio de Sinaloa, y Christian Humberto “N”, de 18 años, quien tenía su domicilio en la misma sindicatura de La Palma.

El enfrentamiento se registró durante los últimos minutos del lunes 19 de octubre, cuando elementos del Ejército realizaban recorridos de vigilancia y fueron agredidos a balazos por los ocupantes de una camioneta Toyota Tacoma gris, con placas de California.

Tras la agresión, los militares iniciaron una persecución que concluyó sobre la calle Primera, donde dos hombres fueron abatidos. De acuerdo con los reportes, otros dos presuntos agresores lograron escapar, aunque habrían resultado heridos.